DSM Cuisines centralise ses activités sur un nouveau site principal à Zwijnaarde

Pour la première fois, DSM Cuisines centralise tous ses bureaux et ses activités logistiques sur un seul site : un nouveau siège social situé le long de l’E40 à Zwijnaarde. Cette initiative vise à préparer l’entreprise familiale belge à poursuivre sa croissance.

Prêts pour la construction

Après 107 ans, DSM Cuisines quitte son siège historique de Nevele. Les sites logistiques de Deinze et d’Aalter déménagent également à Zwijnaarde, ce qui permettra désormais à tous les collaborateurs de travailler depuis un seul site central. Le permis d’environnement étant désormais définitif, la phase suivante du projet de construction peut démarrer.

Le nouveau site principal aura une superficie totale de 15 518 mètres carrés. La durabilité constitue un principe fondamental : le bâtiment doit devenir entièrement autonome grâce aux énergies renouvelables et vise la certification BREEAM Excellent, une norme internationalement reconnue en matière de construction durable.

« Après 107 ans passés à Nevele, c’est un moment particulier pour notre entreprise familiale. Ce déménagement n’est pas un adieu à nos racines, mais un investissement dans l’avenir », déclare la famille De Schepper-Martens. « Avec le nouveau site de Zwijnaarde, nous regroupons notre logistique et nos bureaux en un seul lieu durable. Cela nous permet de travailler encore plus efficacement et de soutenir notre croissance future de manière responsable. »

Une croissance plus efficace

Selon l’entreprise, cet investissement s’inscrit dans sa stratégie à long terme, axée sur la poursuite de la croissance, l’innovation et l’entrepreneuriat durable. En centralisant sa logistique et ses services de soutien, DSM Cuisines entend travailler plus efficacement et préparer l’organisation à une nouvelle expansion.

Fondée en 1919 à Nevele, DSM Cuisines est aujourd’hui dirigée par la quatrième génération de la famille De Schepper-Martens. Le détaillant spécialisé dans les cuisines dispose de vingt salles d’exposition réparties dans toute la Belgique.