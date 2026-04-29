Søstrene Grene ouvre sa boutique en ligne en Italie ; un premier magasin suivra bientôt

En prévision de l’ouverture de son premier magasin physique en Italie, la chaîne danoise de décoration d’intérieur Søstrene Grene a déjà lancé une boutique en ligne dans ce pays. En Pologne, le détaillant adopte la même approche.

Renforcer la notoriété de la marque

« C’est avec fierté que nous lançons aujourd’hui notre boutique en ligne en Italie, rendant ainsi accessible dans tout le pays notre magnifique univers d’accessoires de décoration, d’articles de cuisine, de loisirs créatifs et bien plus encore », annonce Søstrene Grene sur LinkedIn. « En démarrant d’abord en ligne, avant même l’ouverture de nos magasins physiques, nous pouvons déjà tisser des liens avec nos clients et nous faire connaître avant d’ouvrir nos portes. Et cela ne tardera plus. Nous ouvrirons bientôt notre premier magasin italien à Bolzano. »

L’ouverture de la boutique en ligne italienne intervient seulement un mois après le lancement d’une boutique en ligne en Pologne. Là-bas aussi, la chaîne danoise ouvrira bientôt ses premiers magasins physiques : l’un des emplacements confirmés est le centre commercial Arkadia à Varsovie. Les attentes sont grandes : « Nous pensons que l’Italie présente un potentiel comparable à celui de l’Allemagne et du Royaume-Uni. La Pologne est un tout nouveau terrain pour nous, car nous ne nous sommes encore jamais aventurés en Europe de l’Est, mais là aussi, nous voyons un grand potentiel », a déclaré le PDG Mikkel Grene l’année dernière dans une interview accordée à RetailDetail. D’ici 2027, la chaîne de distribution danoise souhaite compter 500 magasins en Europe.