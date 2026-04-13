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Écrit par Pauline Neerman
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Leen Bakker et Kwantum s’engagent à maintenir leurs magasins ouverts

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Maison & Déco13 avril, 2026
Leen Bakker

L’avenir de Leen Bakker et Kwantum semble assuré pour l’instant. La société mère Homefashion Group rassure ses clients et ses employés (néerlandais) : aucune nouvelle fermeture de magasin n’est prévue à court terme.

De la fusion au fiasco

« L’avenir de Kwantum et de Leen Bakker s’annonce certainement prometteur », rassure la PDG Linda Keijzer dans une interview accordée au journal De Telegraaf. En décembre, la filiale belge de Leen Bakker a fait faillite, tandis qu’aux Pays-Bas, quelque 35 magasins ont fermé leurs portes. La société mère Homefashion Group a ainsi enregistré une perte de pas moins de 31,8 millions d’euros pour l’année 2025, tandis que le chiffre d’affaires s’effondrait également.

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