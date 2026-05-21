Dille & Kamille ouvre un magasin à Knokke, avec un an de retard

Dille & Kamille ouvrira un nouveau magasin le 5 juin sur l’Avenue Lippens à Knokke. Une ouverture très attendue, car la chaîne néerlandaise avait déjà prévu, un an plus tôt, d’ouvrir un magasin dans cette station balnéaire huppée.

La deuxième fois sera la bonne

L’ouverture à Knokke représente plus qu’une simple étape d’expansion, comme le confirme le directeur général Hans Geels : « Nous avions déjà souhaité nous implanter à Knokke auparavant, mais cela n’avait malheureusement pas abouti. Le fait que cela se concrétise aujourd’hui rend cette ouverture d’autant plus spéciale. »

« Knokke a un caractère bien à elle, avec un souci de qualité, de créativité et d’ancrage local. Cela correspond parfaitement à notre philosophie », explique le dirigeant. Fait remarquable : pour la première ouverture prévue il y a un an, Dille & Kamille avait déjà constitué toute une équipe de magasin, et le détaillant a pu garder ces collaborateurs à bord jusqu’à présent. Au cours de l’année écoulée, ils ont notamment suivi une formation approfondie.

Numéro 16 en Belgique

Le nouveau magasin disposera d’une surface de vente de 239 mètres carrés et reprendra le concept familier de la chaîne : un aménagement lumineux avec des matériaux naturels, mettant l’accent sur la simplicité et la durabilité. Grâce à ses hauts plafonds, le détaillant souhaite créer une expérience d’achat ouverte et apaisante au cœur du quartier commerçant animé de Knokke. Les clients y trouveront l’assortiment complet pour la maison, le jardin et la cuisine.

Après l’ouverture à Knokke, Dille & Kamille comptera seize magasins en Belgique. Au total, cela porte le nombre de points de vente à 59, dont trente aux Pays-Bas, onze en Allemagne et un en France. Dille & Kamille a vu le jour en 1974 à Utrecht et se profile depuis lors autour de la « simplicité naturelle ».