Sofacompany franchit le cap des 40 magasins

Sofacompany, qui fait partie, tout comme Jysk et Bolia entre autres, du groupe danois Lars Larsen, ouvre à Berlin son 40e magasin à l’échelle mondiale. Une ouverture est également prévue à Groningue : l’Allemagne et les Pays-Bas constituent des marchés stratégiques importants pour la marque.

« Une dynamique forte »

Le 30 mai, Sofacompany franchira une petite étape importante : ce jour-là, la deuxième succursale de Berlin ouvrira ses portes, qui sera également le 40e magasin de la chaîne d’ameublement à l’échelle mondiale. Le showroom de 350 m² est situé dans la Lietzenburger Straße, l’une des rues les plus réputées de la ville pour ses magasins de design et d’ameublement. Le quartier de Charlottenburg a été choisi en raison de la forte mixité entre habitants locaux et visiteurs internationaux, explique l’entreprise.

Pour Sofacompany, l’Allemagne est devenue un marché de croissance stratégique, et les Pays-Bas continuent également de jouer un rôle clé dans le développement européen de la chaîne. Le 27 juin, un nouveau magasin phare de 600 m² ouvrira ses portes dans la Stoeldraaierstraat à Groningue.

« Atteindre les 40 magasins à l’échelle mondiale est une étape importante pour Sofacompany et reflète la forte dynamique que nous connaissons dans toute l’Europe. L’Allemagne et les Pays-Bas restent des marchés stratégiques importants pour la marque, et ces nouvelles ouvertures nous permettent de nous rapprocher encore davantage de nos clients tout en continuant à renforcer notre présence commerciale dans des emplacements très attractifs », déclare Shadi Rahmeh, directeur des ventes.