MediaMarkt lance le shopping sur rendez-vous aux Pays-Bas

MediaMarkt lance un nouveau service dans ses magasins néerlandais : le shopping sur rendez-vous. L’année dernière, le détaillant en électronique avait déjà lancé ce service gratuit dans ses magasins allemands.

Concilier le monde en ligne et hors ligne

MediaMarkt a développé ce nouveau service parce que les clients recherchent de plus en plus souvent des produits en ligne, mais souhaitent toujours bénéficier de conseils ciblés et d’une confirmation de leur choix en magasin. Le shopping sur rendez-vous relie ces deux mondes, selon le détaillant. Les clients peuvent facilement prendre rendez-vous via la page de leur magasin local, dans la catégorie de produits souhaitée, telle que la télévision et l’audio, les télécommunications, l’électroménager ou l’informatique. À leur arrivée, ils s’enregistrent et sont accompagnés vers un spécialiste qui prend le temps de discuter de leurs souhaits, de comparer les produits et de les aider à prendre une décision d’achat.

Ce service gratuit, qui est également disponible dans tous les magasins allemands du détaillant depuis la fin de l’année dernière après une phase de test, représente pour MediaMarkt une nouvelle étape dans sa stratégie qui mise de plus en plus sur le développement d’une offre de services, comprenant notamment les réparations, les garanties, les assurances et le financement. À partir d’aujourd’hui, le shopping sur rendez-vous est disponible dans les 54 magasins MediaMarkt aux Pays-Bas.