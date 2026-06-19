[Filet Pur] Unijambiste

Même un fier leader du marché ne peut pas marcher sur une jambe, a fortiori s’il reçoit des coups dans les tibias. Et le supermarché du futur ne se trouve pas à Halle, mais peut-être bien en Chine. Mais a encore envie d’un Filet Pur quand les moules sont gratuites ?

Lassant

C’est un employé de Colruyt Group, pourtant aussi fidèle que satisfait, qui me l’a récemment confié en off lord d’une petite conversation très instructive : maintenant que les enfants ont quitté la maison, je fais plus souvent mes courses au Delhaize du coin de la rue. Je n’invente absolument rien. Faut-il s’en étonner ? Ces magasins Meilleurs Prix ne sont tout simplement pas conçus pour répondre aux besoins des parents dont les enfants ont quitté le foyer et des célibataires, je l’ai déjà abondamment souligné. Au point que c’en est devenu lassant, entends-je certaines personnes à Halle penser à voix haute.