[Interview] « Les achats transfrontaliers nuisent au secteur belge des boissons » (Philip Buisseret, FIEB)

La consommation d’eaux et de boissons rafraîchissantes repart à la hausse, grâce à la demande croissante de boissons sans alcool. Mais la cumulation des taxes fédérales et régionales pousse les consommateurs soucieux de leur budget à se tourner vers l’étranger.

Croissance des boissons sans alcool

Le secteur des boissons a connu une année 2025 plutôt favorable. Les boissons non alcoolisées ont enregistré l’année dernière une croissance de 3,4 % en volume par rapport à l’année précédente, tandis que celle de l’eau a atteint 5,3 %. « Les boissons sont très sensibles aux variations saisonnières : il nous faut un bel été pour réaliser de bons chiffres de vente. Nous revenons désormais progressivement aux niveaux d’avant la pandémie », explique Philip Buisseret, secrétaire général de la fédération des boissons FIEB, qui représente les producteurs et importateurs d’eau, de boissons rafraîchissantes et de jus de fruits en Belgique.