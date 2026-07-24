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Écrit par Pauline Neerman
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La fusion entre McCormick et Unilever Foods se concrétise

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Food24 juillet, 2026
MP_Foto / Shutterstock.com

Le fabricant de sauces McCormick dévoile sa structure organisationnelle et son équipe de direction pour l’après-fusion avec la branche alimentaire d’Unilever. Le futur groupe comptera quatre divisions commerciales, un siège international à Rotterdam et une deuxième cotation en bourse à Londres.

Maryland et Rotterdam

McCormick se prépare à la plus grande acquisition de son histoire. Le groupe agroalimentaire américain déboursera 44,8 milliards de dollars (39,3 milliards d’euros) pour la fusion avec Unilever Foods. Les entreprises prévoient de finaliser la transaction mi-2027. Unilever et ses actionnaires détiendront ensemble 65 % du nouveau groupe.

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