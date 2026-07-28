Unilever enregistre « sa meilleure croissance en volume depuis plus de dix ans »

Au deuxième trimestre, Unilever a enregistré sa plus forte croissance en volume depuis plus de dix ans. L’accent a été mis sur les produits de beauté et d’entretien ménager, alors que la division alimentaire est sur le point d’être rachetée par le fabricant américain de sauces McCormick.

Les produits d’entretien se démarquent

Unilever a enregistré une croissance sous-jacente de son chiffre d’affaires de 5,8 %, presque entièrement due à des ventes supplémentaires : la croissance en volume s’est élevée à 5,5 %. Le volume a ainsi progressé bien plus fortement que les 2,29 % attendus. Les produits d’entretien ont mené la danse avec une croissance sous-jacente du chiffre d’affaires de 7,6 %, suivis par la branche « beauté et bien-être », qui a progressé de 5,9 %. Le secteur alimentaire a affiché une croissance modeste de 1,2 %.