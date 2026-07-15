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Écrit par Pauline Neerman
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Pink Gellac fait peau neuve : nouvelle image de marque et nouvelle boutique en ligne

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Beauté/Soins15 juillet, 2026

La marque de beauté Pink Gellac procède à un repositionnement complet. Avec une nouvelle identité de marque, un nouveau site web et une nouvelle boutique en ligne, l’entreprise néerlandaise souhaite se démarquer plus clairement sur le marché désormais mature du vernis à ongles gel.

De nombreuses histoires ont déjà été racontées

Il y a treize ans, Pink Gellac a lancé des vernis à ongles gel professionnels destinés à un usage domestique et s’est depuis imposée comme l’un des principaux acteurs européens du secteur des soins des ongles. Mais le marché compte désormais bien plus de concurrents, ce qui pousse la marque à affiner son positionnement. La nouvelle plateforme de marque s’intitule « Colour Your Confidence » et met davantage l’accent sur la confiance en soi et l’expression personnelle.

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