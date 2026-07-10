Dreambaby ouvre son quatrième nouveau magasin en quelques mois

Dreambaby ouvre un nouveau magasin sur l’ancien site de Cora à Anderlecht. Après Marche-en-Famenne, Hognoul et Genk, il s’agit du quatrième nouvel établissement ouvert par le spécialiste des articles pour bébés en l’espace de quelques mois.

Vers 32 magasins en 2026

Cette ouverture s’inscrit dans le plan de croissance de Dreambaby, qui souhaite disposer de 32 magasins en Belgique d’ici fin 2026. Pour y parvenir, l’enseigne combine l’ouverture de nouveaux points de vente et la rénovation de magasins existants. Le magasin d’Anderlecht s’étend sur 897 mètres carrés et crée 5,5 emplois à temps plein. Il renforce surtout la présence de la chaîne dans la Région de Bruxelles-Capitale.

« Nous continuons à investir délibérément dans les magasins physiques, car nous constatons que les futurs parents ont besoin de conseils personnalisés, d’inspiration et de la possibilité de découvrir les produits en vrai », explique le directeur général Patrick Michielsens. Selon lui, les magasins plus spacieux offrent en outre la possibilité de proposer un assortiment plus large et un accompagnement plus approfondi.

Un univers complet

Le magasin d’Anderlecht fait partie d’une nouvelle génération de magasins Dreambaby. Les clients y trouvent davantage de collections thématiques et un choix plus large de cadeaux, d’articles de décoration et de jouets pour les enfants jusqu’à trois ans. Le détaillant regroupe les produits liés au sommeil, aux soins, à l’alimentation, aux voyages et aux jeux par style, afin que les parents puissent plus facilement composer une layette complète.

Dreambaby commercialise notamment des produits des marques Dreambee, Little Dutch, Jollein, Nattou et Noukie’s. « Aujourd’hui, les futurs parents recherchent plus qu’un simple produit isolé », explique Michielsens. « Ils veulent trouver l’inspiration et créer un univers complet pour leur enfant. »

La chaîne prévoit d’autres ouvertures de magasins et rénovations dans les mois à venir. Dreambaby compte plus de trente magasins et vend, via sa boutique en ligne, des produits de plus de 400 marques. Depuis le printemps 2024, l’entreprise fait partie du Vanhalst Retail Group, propriétaire notamment de Supra Bazar et du magasin familial Kabine.

Lors du RetailDetail Marketing Day, le PDG Bavo Vanhalst dévoilera en exclusivité la stratégie « circle of life » de ce groupe de distribution en pleine expansion. Également sur scène : AVA, Albert Heijn et bien d’autres !