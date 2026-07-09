Estée Lauder porte ses coûts de restructuration à 1,75 milliard de dollars

Estée Lauder augmente le coût de son plan de restructuration de 13 %, le portant à 1,75 milliard de dollars américains (1,61 milliard d’euros). Le géant américain des cosmétiques attribue cette hausse aux récents licenciements et à la réorganisation de ses effectifs.

40 % de licenciements de plus que prévu

« Le groupe a annoncé en mai une vague de licenciements touchant 10 000 salariés – soit une augmentation de plus de 40 % par rapport aux prévisions initiales – ce qui représente 15 % de l’effectif total », a indiqué l’entreprise. La plupart des licenciements ont touché des salariés du secteur de la vente au détail.