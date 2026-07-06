Pourquoi Unilever va également commercialiser ses produits sur TikTok Shop au Benelux

Unilever se prépare à vendre via TikTok Shop, maintenant que la plateforme est également active au Benelux. Le fabricant ne s’attend pas à une rentabilité immédiate, mais voit toutefois un potentiel de croissance dans le commerce social.

Une petite équipe, un rythme soutenu

Selon Akila Ksatryo, spécialiste des médias de vente au détail chez Unilever Benelux et responsable du déploiement, la décision est prise. Seuls les détails restent à définir. « La question n’est pas de savoir si nous allons le faire, mais comment nous allons le faire », déclare-t-il à Emerce.