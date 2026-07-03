[En Images] Marie-Stella-Maris ouvre sa 20e boutique au Mall of the Netherlands

Marie-Stella-Maris franchit le cap des 20 magasins avec une nouvelle boutique au Westfield Mall of the Netherlands à Leidschendam. D’une superficie de 64 mètres carrés, ce magasin propose l’intégralité de la gamme.

Zone haut de gamme

Le nouveau point de vente est situé dans « The Gallery », l’espace dédié à la mode et à l’art de vivre haut de gamme du centre commercial, qui accueille chaque année plus de 15 millions de visiteurs. Il s’agit du deuxième magasin de la marque d’art de vivre amstellodamoise au sein d’un centre commercial d’Unibail-Rodamco-Westfield, après l’ouverture à Stadshart Amstelveen.

Avec ce nouvel emplacement, Marie-Stella-Maris poursuit sa stratégie visant à s’implanter dans des environnements commerciaux haut de gamme où l’expérience de la marque occupe une place centrale. La boutique, d’une superficie d’environ 64 mètres carrés, propose l’intégralité de la gamme de produits de soins corporels et de parfums d’intérieur, et dispose également d’un « Refill Bar », où les clients peuvent recharger leurs flacons.

Selon Mme Buhrmann, la demande en marques lifestyle haut de gamme où « le parfum, le design et l’expérience se rejoignent » est en pleine croissance. La nouvelle boutique doit donc non seulement renforcer la position de la marque aux Pays-Bas, mais aussi contribuer à ses projets de croissance à l’international.

Modèle omnicanal

Marie-Stella-Maris organise ses activités autour d’un modèle omnicanal dans lequel les boutiques en propre, la vente en gros, l’hôtellerie et le commerce en ligne se complètent. Les boutiques font ainsi office d’espaces d’expérience physique de la marque où les consommateurs peuvent découvrir les produits.

Fondée en 2011, la marque est certifiée B Corp et associe ses activités commerciales à un impact social. Grâce à son modèle économique, l’entreprise contribue à des projets en faveur de l’eau potable et de l’hygiène. Selon l’entreprise, ces initiatives ont déjà touché plus de 145 000 personnes à travers le monde.