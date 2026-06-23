[Interview] « Nous voulons devenir une marque européenne de lifestyle » (Kika Buhrmann, Marie-Stella-Maris)

Alors que l’accent est pour l’instant encore entièrement mis sur le Benelux, Marie-Stella-Maris se prépare progressivement à une nouvelle phase de croissance internationale. Le parfum reste le principal facteur de différenciation de cette marque engagée, qui vise cette année l’ouverture de trois boutiques supplémentaires en Belgique.

Une marque avec une mission

En septembre dernier, Kika Buhrmann a quitté Nespresso pour devenir PDG de Marie-Stella-Maris, la marque néerlandaise haut de gamme dédiée à l’art de vivre, née d’une mission profondément ancrée : permettre à un nombre croissant de personnes d’avoir accès à l’eau potable, grâce à la vente de produits de soin naturels et de parfums d’intérieur. Par l’intermédiaire de la Fondation Marie-Stella-Maris, cette entreprise certifiée B Corp soutient des projets d’accès à l’eau durables à l’échelle mondiale, qui ont déjà bénéficié à plus de 145 000 personnes. Une histoire tout à fait exceptionnelle, explique Mme Buhrmann lors d’un entretien avec RetailDetail.