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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Beiersdorf prévoit une baisse du chiffre d’affaires malgré son plan de relance

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Beauté/Soins3 août, 2026
Cineberg / Shutterstock.com

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