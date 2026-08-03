Beiersdorf prévoit une baisse du chiffre d’affaires malgré son plan de relance
- Le rachat de la chaîne de drogueries Boots remis en question
Sycamore Partners, propriétaire de la chaîne britannique de drogueries Boots, a rejeté une offre de la famille de milliardaires Weston, après le retrait d'un autre candidat au rachat. L'incertitude quant à l'avenir du détaillant persiste.
- Puig vend davantage de maquillage et de parfums, mais ressent les effets de la guerre en IranBeauté/Soins31 juillet, 2026
Puig enregistre une hausse de son chiffre d'affaires, bien que ses bénéfices soient en baisse. Les marques de beauté profitent de « l'effet rouge à lèvres », qui voit les consommateurs se faire plaisir, en période d'incertitude, avec des achats abordables tels que le maquillage. Le conflit au Moyen-Orient a...
- Planet B défie ses concurrents FMCG avec une campagne sur les microplastiquesBeauté/Soins30 juillet, 2026
Pratiquement tout le monde a des microplastiques dans le sang, selon une étude commandée par la start-up gantoise Planet B, qui lance une campagne de sensibilisation : « Dans leur course au profit, de nombreuses entreprises du secteur des biens de grande consommation perdent de vue l'impact sur notre santé...