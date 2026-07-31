Puig vend davantage de maquillage et de parfums, mais ressent les effets de la guerre en Iran
- Planet B défie ses concurrents FMCG avec une campagne sur les microplastiques
Pratiquement tout le monde a des microplastiques dans le sang, selon une étude commandée par la start-up gantoise Planet B, qui lance une campagne de sensibilisation : « Dans leur course au profit, de nombreuses entreprises du secteur des biens de grande consommation perdent de vue l'impact sur notre santé...
- L’Oréal tire pleinement parti de « l’effet rouge à lèvres » en cette période d’incertitude
Au deuxième trimestre, L’Oréal a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions. Les nouveaux produits capillaires, les mascaras et les marques dermatologiques telles que CeraVe et La Roche-Posay ont permis au chiffre d’affaires d’atteindre 11,62 milliards d’euros.
- EssilorLuxottica double ses ventes de lunettes dotées d’IAGénéral29 juillet, 2026
EssilorLuxottica a connu une accélération plus marquée au deuxième trimestre, grâce à la forte progression des lunettes connectées dotées d'intelligence artificielle. Cette catégorie de produits a presque doublé, tandis que le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 7,2 %.