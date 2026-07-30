L’Oréal tire pleinement parti de « l’effet rouge à lèvres » en cette période d’incertitude

Au deuxième trimestre, L’Oréal a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions. De nouveaux produits capillaires, des mascaras et des marques dermatologiques telles que CeraVe et La Roche-Posay ont propulsé le chiffre d’affaires à 11,62 milliards d’euros.

Alors que ses concurrents sont en difficulté

Le chiffre d’affaires comparable a progressé de 6,3 %, après correction des effets temporaires liés à la mise en place d’un nouveau système informatique. « Il s’agit d’une solide performance, surtout dans un contexte où les acteurs du secteur sont confrontés à des difficultés de demande », ont écrit les analystes de Jefferies. Sur l’ensemble du premier semestre, le chiffre d’affaires a progressé de 5,8 % pour atteindre 23,78 milliards d’euros. Le résultat d’exploitation a augmenté de 6,8 % pour s’établir à 5,06 milliards d’euros. La marge d’exploitation a grimpé à 21,3 %.