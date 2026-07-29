EssilorLuxottica double ses ventes de lunettes dotées d’IA

EssilorLuxottica a connu une accélération plus marquée au deuxième trimestre, grâce à la forte progression des lunettes connectées. Cette catégorie de produits a presque doublé, tandis que le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 7,2 %.

Deux fois plus de lunettes dotées d’IA

Au cours du premier semestre, le chiffre d’affaires a progressé de 5,7 % pour atteindre 14,8 milliards d’euros. Le résultat net a grimpé de 12,9 % pour s’établir à 1,6 milliard d’euros. Au cours des trois mois clos fin juin, le chiffre d’affaires s’est élevé à 7,7 milliards d’euros.