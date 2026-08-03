Le rachat de la chaîne de drogueries Boots remis en question

Sycamore Partners, propriétaire de la chaîne britannique de pharmacies Boots, a rejeté une offre de la famille de milliardaires Weston, après le retrait d’un autre candidat au rachat. L’incertitude quant à l’avenir du distributeur persiste.

Une introduction en bourse à nouveau à l’ordre du jour ?

Selon le journal britannique The Times, le fonds d’investissement Sycamore Partners a rejeté une offre de rachat de la famille milliardaire canadienne Weston, qui détient également une participation dans AB Foods, propriétaire de Primark. Le candidat au rachat aurait revu son offre à la baisse après le retrait du groupe pharmaceutique australien coté en bourse Sigma Healthcare.

L’avenir de Boots reste incertain. En juin dernier, on a appris que Sycamore Partners, qui avait initialement l’intention d’introduire Boots en bourse, menait des discussions avec deux acquéreurs potentiels pour ce détaillant qui compte plus de 1 800 magasins au Royaume-Uni. Une telle introduction en bourse pourrait désormais être de nouveau à l’ordre du jour.