Un candidat repreneur se retire de la course pour la chaîne de drogueries Boots

Le groupe pharmaceutique australien Sigma Healthcare a finalement renoncé à racheter la chaîne de drogueries Boots. Cela laisse planer une grande incertitude quant à l’avenir du détaillant britannique.

Introduction en bourse ou vente ?

La semaine dernière, on a appris que le fonds d’investissement Sycamore Partners, propriétaire de Boots, qui avait initialement l’intention d’introduire la chaîne de drogueries en bourse, menait des discussions avec deux acheteurs potentiels pour le détaillant, qui compte plus de 1 800 magasins au Royaume-Uni. Il s’avère désormais que l’un des deux a déjà rompu les négociations.