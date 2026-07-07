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Écrit par Pauline Neerman
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La chaîne de parfumeries Marionnaud en vitrine

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Beauté/Soins7 juillet, 2026

Le conglomérat hongkongais CK Hutchison est en pourparlers concernant la vente de la chaîne de parfumeries Marionnaud. David Konckier, principal actionnaire du groupe de parfums et de cosmétiques Bogart, serait intéressé par cette acquisition.

Discussions avec le propriétaire de Bogart

CK Hutchison confirme avoir lancé les procédures d’information et de consultation requises en vue de céder Marionnaud. L’entreprise souligne que, dans l’intervalle, rien ne change dans le fonctionnement quotidien de la chaîne française de parfumeries.

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