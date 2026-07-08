L’accord de licence entre L’Oréal et Gucci Beauty entrera en vigueur l’année prochaine

L’Oréal a signé un accord de licence exclusif d’une durée de 50 ans pour le développement et la distribution des produits Gucci Beauty. Cet accord entrera en vigueur l’été prochain, après la fin de la collaboration entre Gucci et Coty, qui avait déjà été annoncée par Kering.

Plus tôt que prévu

À l’automne dernier, le groupe de luxe français Kering a cédé sa marque de parfums Creed au géant des cosmétiques L’Oréal. À cette occasion, les deux géants avaient également annoncé une collaboration à long terme, dans le cadre de laquelle L’Oréal obtiendrait, pendant cinquante ans, les licences exclusives pour la création, le développement et la distribution des parfums et des produits de beauté de Balenciaga, Bottega Veneta et Gucci.