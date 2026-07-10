[En Images] Sephora ouvre son deuxième magasin belge à City2

Sephora a inauguré jeudi 9 juillet son deuxième magasin belge au centre commercial City2 à Bruxelles. Avec l’ouverture de ce magasin situé au rez-de-chaussée, le déploiement du détaillant de produits de beauté à Bruxelles est pour l’instant achevé et la chaîne poursuit son expansion à l’intérieur du pays.

Accès rapide

Le nouveau magasin est situé à l’étage de la rue du Nouvelles et s’étend sur 230 mètres carrés. Il met l’accent sur les marques de beauté internationales et ses propres marques, l’innovation produit et les expériences d’achat interactives telles qu’un bar à sourcils et le Beauty Scan, un outil de diagnostic de la peau basé sur l’intelligence artificielle.

Il y a deux semaines, l’ouverture de la première boutique belge avait donné lieu à de longues files d’attente, certains clients impatients s’étant rassemblés dès minuit devant le magasin sur le point d’ouvrir. City2 a alors réagi en organisant un jeu-concours : dix clients ont pu remporter un accès « fast-lane », leur permettant d’entrer plus rapidement dans le magasin le 9 juillet.

Cet automne, un troisième magasin ouvrira ses portes au centre commercial MediaCité à Liège, et en 2027, Sephora s’implantera également en Flandre. La chaîne française de produits de beauté souhaite être présente à court terme sur tous les sites stratégiques en Belgique. Elle dispose d’un réseau international de plus de 3 400 magasins.