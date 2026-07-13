Rituals va réaménager plus de 1 500 magasins à un rythme record

Rituals annonce un coup d’éclat : l’enseigne de cosmétiques de luxe investit 40 millions d’euros dans la rénovation de 1 500 magasins répartis dans 30 pays. L’entreprise compte mener à bien cette opération en deux mois tout au plus.

Quarante boutiques par jour ouvré

Les boutiques Rituals doivent se doter d’une image plus luxueuse, en mettant davantage l’accent sur l’expérience client, la présentation des produits et la découverte de nouveautés. C’est pourquoi la chaîne lance un vaste projet de rénovation, qui permettra aux boutiques européennes d’être prêtes pour le lancement de nouvelles gammes et catégories de produits dans le domaine des parfums et de la beauté.

Les boutiques se verront dotées d’un nouvel espace « Beauty World » qui regroupera en un seul endroit les soins de la peau, les soins capillaires, le maquillage et les parfums. La collection Private Home, la collection pour hommes et la gamme de soins capillaires récemment lancée occuperont également une place plus importante.

L’entreprise met les bouchées doubles pour mener à bien ce projet : l’ambition est de réaménager jusqu’à quarante boutiques par jour ouvré, en mobilisant une centaine d’équipes de chantier à travers l’Europe. Les travaux de rénovation des boutiques débuteront début août et s’achèveront le 25 septembre. En Asie et au Moyen-Orient, Rituals lancera une stratégie de rénovation similaire au cours du premier trimestre 2027.