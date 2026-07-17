Marie-Stella-Maris ouvre sa troisième boutique belge à Bruges

Après les ouvertures précédentes à Anvers et à Knokke, Bruges marque une nouvelle étape stratégique dans les ambitions de croissance en Belgique de la marque néerlandaise haut de gamme Marie-Stella-Maris.

« La Belgique est un marché important »

Le vendredi 17 juin, Marie-Stella-Maris a inauguré une nouvelle boutique dans la Zuidzandstraat, l’une des principales artères menant au centre historique de Bruges. Il s’agit de la troisième boutique de la marque en Belgique et de la 21e en total aux Pays-Bas et en Belgique. Avec ses visiteurs internationaux, son commerce de détail haut de gamme, sa culture et son esthétique raffinée, Bruges s’inscrit parfaitement dans l’univers de Marie-Stella-Maris, explique l’entreprise. En tant que ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Bruges attire chaque année des millions de touristes.

«La Belgique est devenue pour Marie-Stella-Maris un marché particulièrement important, où nous constatons une forte croissance tant en ligne qu’en magasin. Nous observons un besoin croissant pour des marques qui allient de manière raffinée parfum, design, qualité et sens. Avec cette ouverture, nous poursuivons notre ambition de devenir une marque européenne de référence dans le domaine du lifestyle haut de gamme», déclare la PDG Kika Buhrmann.

La nouvelle boutique, d’une superficie d’environ 65 m², a été conçue comme un univers de marque où le parfum, le design et l’expérience occupent une place centrale. L’intérieur se caractérise par des matériaux naturels, des lignes minimalistes et une ambiance apaisante et haut de gamme. Les visiteurs peuvent y découvrir l’ensemble de la gamme de la marque : des soins pour les mains et le corps aux parfums d’intérieur. Comme dans les autres boutiques, le « Refill Bar » attire ici aussi tous les regards : les clients peuvent y faire recharger des produits tels que le savon pour les mains, le gel douche et les bâtonnets parfumés.

Le mois dernier, la PDG Kika Buhrmann a évoqué les ambitions de croissance de Marie-Stella-Maris lors d’une interview accordée à RetailDetail.