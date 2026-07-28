Pourquoi Colruyt Group ferme deux magasins autonomes Okay Direct (et en ouvrira à Bruxelles)

Deux des trois magasins autonomes Okay Direct à Gand ferment leurs portes. Après plusieurs années d’expérimentation, Colruyt Group a défini une nouvelle stratégie : désormais, l’enseigne n’ouvrira plus que des magasins sans personnel à proximité de supermarchés dotés de personnel.

Une utilisation plus flexible du personnel

Jusqu’à hier, il y avait encore à Gand trois magasins Okay Direct sans personnel, ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Deux d’entre eux sont fermés depuis aujourd’hui : les points de vente de la Belfortstraat et de la Koning Leopoldstraat. Le magasin de la Kortrijksepoort reste donc ouvert. Il est en effet situé à côté d’un magasin urbain Okay City, et c’est précisément la direction que le groupe Colruyt souhaite désormais prendre avec ses magasins autonomes : ils ne s’implanteront plus qu’à côté de magasins avec personnel, afin d’offrir une solution en dehors des heures d’ouverture.

« Okay Direct est un succès et répond clairement à un besoin des clients urbains. Ces dernières années, nous avons testé et étudié la meilleure manière de franchir de nouvelles étapes avec Okay Direct », explique An Martel, directrice d’Okay : « Aujourd’hui, le constat est clair : le modèle qui fonctionne le mieux est celui d’un Okay Direct installé à côté d’un magasin classique. Nous pouvons livrer les deux magasins en même temps et mobiliser les collaborateurs de manière plus flexible. C’est un choix que nous assumons pleinement, car il nous permet de grandir, même s’il implique aussi la fermeture des deux Okay Direct indépendants. »

Le magasin comme réfrigérateur

Parallèlement à ces deux fermetures, Colruyt Group annonce d’emblée une nouvelle ouverture : avant la fin de l’exercice en cours, un Okay Direct s’installera à côté d’un magasin Okay qui doit encore ouvrir ses portes sur la Chaussée de Wavre à Etterbeek. La date d’ouverture exacte n’est pas encore connue. « Les clients urbains font leurs courses de manière encore plus flexible et considèrent le magasin comme leur réfrigérateur. Par ailleurs, la ville vit aussi 24 h/24 et 7 j/7. Il est donc logique que nous amenions ce concept dans la capitale », explique An Martel. « Nous sommes convaincus que les Bruxellois seront aussi enthousiastes que les Gantois, tout en étant curieux de découvrir les différences. »

En novembre 2021, le premier Okay Direct a ouvert ses portes dans la rue du Beffroi à Gand. Le concept est simple : les clients entrent dans le magasin avec leur carte bancaire, prennent les produits qu’ils souhaitent dans les armoires intelligentes et, à la fin de leurs achats, reçoivent un seul ticket de caisse. Il s’agit d’une co-création du groupe Colruyt et d’Innovend. Le concept Okay Direct a été récompensé par le prestigieux prix Mercurius.