Le groupe H&M nomme en interne son nouveau directeur commercial

Le groupe H&M nomme Henrik Kroon au poste de directeur commercial. Il travaille pour le groupe depuis 2010, alors que celui-ci est sous pression en raison de chiffres de vente décevants.

Des changements en perspective ?

Kroon a annoncé sa nouvelle fonction sur LinkedIn. Avant de rejoindre H&M, il a travaillé près de six ans chez l’opérateur télécom Ericsson. Depuis ses débuts au sein du groupe de mode en tant que « global construction controller », il a occupé des postes aux responsabilités croissantes, notamment celui de directeur financier d’H&M Canada, de « global head of commercial space » et, plus récemment, de responsable du développement commercial.