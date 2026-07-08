[Enquête] « Zara pratique davantage le greenwashing que Shein »

C’est Zara qui communique de la manière la plus trompeuse sur le développement durable et les conditions de travail. C’est la conclusion marquante d’une nouvelle étude menée par l’HIVA-KU Leuven. Il apparaît que les marques de fast fashion formulent leurs promesses de manière si vague que les consommateurs peuvent à peine évaluer ce qu’elles signifient réellement.

Toutes sont en tort

Dans cette étude, Zara obtient une note de 7,1 sur 10. Cette note ne mesure pas le degré de durabilité de la marque, mais l’ampleur du risque de tromperie. Shein suit avec 6,7, H&M avec 6,5 et Uniqlo avec 6,2. Selon l’analyse, Zara arrive en tête, car bien que la marque communique abondamment sur la production responsable, les matériaux durables et l’amélioration des conditions de travail, elle n’étaye pas suffisamment ces affirmations, selon les chercheurs.