Manhattn’s ouvrira son dixième magasin en Belgique au Wijnegem Shopping Center

Le 26 juin, la chaîne de burgers haut de gamme Manhattn’s inaugurera officiellement son dixième restaurant belge au Wijnegem Shopping Center. Avec ses références à New York, le concept s’intègre parfaitement dans un grand centre commercial couvert, affirment les fondateurs.

« Une partie intégrante de l’expérience shopping »

Il y a treize ans, Manhattn’s, une idée originale des frères Jérôme et Philippe Vandermeulen, a vu le jour à Bruxelles. D’autres restaurants ont ensuite suivi à Bruxelles, Louvain, Anvers, Gand, Bruges et deux établissements à Paris. Aujourd’hui, la marque franchit une nouvelle étape en Flandre. Le choix du Wijnegem Shopping Center s’explique en partie par l’ambiance « mall » typiquement américaine du centre commercial, explique le cofondateur Jérôme Vandermeulen. L’entreprise souhaite en effet se démarquer des autres chaînes de burgers haut de gamme grâce à son approche new-yorkaise et à sa forte identité visuelle.

« Aux États-Unis, la gastronomie fait partie intégrante de l’expérience shopping. Les gens s’y retrouvent, y passent du temps et en font un moment privilégié. Nous reconnaissons cette ambiance ici aussi. Tout s’accorde parfaitement. Pour Manhattn’s, il ne s’agit jamais simplement de manger un morceau sur le pouce, mais de vivre l’expérience dans son ensemble. » Le nouveau restaurant arborera le style typique de Manhattn’s : inspiré des restaurants emblématiques de Manhattan, avec des matériaux chaleureux et une ambiance dynamique. Les frères soulignent toutefois que chaque établissement aura son propre caractère. « Nous ne construisons pas des copies de restaurants, chaque lieu doit avoir sa propre âme. »

Depuis la grande rénovation achevée fin 2025, le centre commercial de Wijnegem réserve davantage d’espace à la restauration, qui y représente désormais environ 12 % de l’offre.