Albert Heijn explique la différence de durée de conservation sur les emballages

Albert Heijn ajoute des informations supplémentaires sur la durée de conservation sur plus de la moitié des emballages de ses produits de marque propre : la chaîne de supermarchés souhaite réduire le gaspillage alimentaire en clarifiant la différence entre les mentions « À consommer de préférence avant » et « À consommer avant ».

Regardez, sentez, goûtez

AH utilise désormais deux icônes reconnaissables pour mieux informer ses clients sur la signification des dates de péremption. L’icône dite « regardez, sentez, goûtez » apparaît sur les produits portant une date « À consommer de préférence avant ». Albert Heijn souhaite ainsi faire comprendre que de nombreux produits restent souvent sûrs et savoureux après cette date. Selon le supermarché, les consommateurs peuvent juger par eux-mêmes si un produit est encore propre à la consommation.