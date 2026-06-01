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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Yum Brands espère vendre Pizza Hut à un fonds d’investissement

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Food1 juin, 2026
Shutterstock.com

Yum Brands, le groupe qui détient également Taco Bell et KFC, mène des négociations exclusives en vue de la vente de Pizza Hut au fonds d’investissement LongRange Capital. Il n’est pas encore certain que les deux parties parviennent à un accord.

Faible demande

Yum Brands et LongRange Capital sont en négociations avancées concernant un accord potentiel qui pourrait être conclu d’ici quelques semaines, a déclaré vendredi une source interne à Reuters. Il n’y a toutefois aucune garantie qu’un accord sera conclu. Les entreprises n’ont pas encore réagi à ces informations auprès de l’agence de presse.

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