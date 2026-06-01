« C’est l’exécution qui fait le succès d’un supermarché »

Aux Pays-Bas, l’écart entre les supermarchés prospères et ceux qui le sont moins ne cesse de se creuser. Ce n’est pas tant le concept du magasin qui est déterminant, mais plutôt la manière dont les magasins sont gérés.

Marges bénéficiaires en hausse

Alors que les conditions du marché deviennent plus difficiles pour tous les entrepreneurs, les performances des supermarchés néerlandais divergent de plus en plus. Il est à noter que l’écart entre les magasins d’une même enseigne est plus important que celui entre les enseignes elles-mêmes, comme le montre une analyse du consultant en commerce de détail Marshoek, basée sur les chiffres de 252 magasins des enseignes Albert Heijn, Boon, Jumbo, Plus et Spar.