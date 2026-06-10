Coolblue ouvre un magasin phare à Berlin

Mardi, Coolblue a inauguré son huitième magasin en Allemagne. Le magasin de Berlin est le premier du pays où le détaillant met en œuvre son nouveau concept de magasin, qui met encore davantage l’accent sur l’expérience produit.

Emplacement de choix

Depuis fin 2025, Coolblue était déjà présent sur un marché de 4,7 millions de personnes dans et autour de la capitale allemande, avec une livraison à domicile depuis un centre logistique situé à Berlin-Schönefeld. Désormais, le détaillant néerlandais d’appareils électriques dispose également d’un magasin phare de 1 756 m² sur deux étages, situé dans un emplacement de choix sur la Tauentzienstraße, à proximité de grands noms tels que Uniqlo, Zara, Rituals et KaDeWe. Les clients y trouveront environ 1 000 produits répartis en huit univers.

Le magasin de Berlin est le premier où Coolblue met pleinement en œuvre son tout nouveau concept et met encore davantage l’expérience produit au centre de l’attention. Les clients peuvent par exemple commander et tester les téléviseurs exposés directement depuis leur propre smartphone avec le contenu qu’ils regardent le plus souvent chez eux – des retransmissions sportives et des films aux documentaires ou aux jeux vidéo.

À l’entrée se trouve une borne d’accueil où les clients peuvent s’enregistrer rapidement et facilement via un écran tactile pour obtenir des conseils ou récupérer leurs commandes. Autre nouveauté : le mur de colis, où les commandes en ligne peuvent être récupérées immédiatement après l’achat à l’aide d’un code QR. Le détaillant propose du café ou du thé gratuit et met à disposition un coin jeux pour les plus jeunes, afin que les parents puissent obtenir des conseils en toute tranquillité.