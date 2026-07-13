Plus de la moitié des Européens utilisent déjà des assistants IA pour faire leurs achats

Les détaillants doivent tenir compte d’un nouvel acteur important dans le parcours client: l’agent IA. Ce n’est pas la technologie, mais bien la confiance des utilisateurs qui constitue le principal obstacle à une percée plus large.

Ce n’est qu’un début

Les agents IA transforment d’ores et déjà l’ensemble du parcours client, comme le révèle le nouveau rapport de Deloitte intitulé « The Human and the Agent – The state of Agentic Commerce in Europe »: ils accompagnent activement les acheteurs dans leur recherche de produits, la comparaison des alternatives et la préparation de leurs décisions d’achat. Une nouvelle réalité se dessine pour les détaillants, les marques et les plateformes, dans laquelle non seulement l’humain, mais aussi l’agent IA devient un acteur incontournable du parcours client.