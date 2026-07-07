Westland Shopping inaugure le plus grand parc de recharge Tesla de Bruxelles

Westland Shopping, à Anderlecht, inaugure la plus grande station de recharge Tesla de Bruxelles. Le centre commercial installe onze Superchargeurs Tesla V4, accessibles jour et nuit. Bruxelles dispose ainsi d’un nouveau site de recharge rapide.

Plus d’infrastructures de recharge

Ces nouvelles bornes de recharge visent à permettre aux conducteurs de combiner la conduite électrique avec une visite au centre commercial. Selon Westland Shopping, les conducteurs peuvent recharger leur batterie de 10 % à 80 % en moins de vingt minutes. D’après le centre commercial, 70 % des conducteurs de Tesla en Belgique rechargent désormais exclusivement sur des bornes de recharge rapide. Ces bornes viennent s’ajouter aux quarante bornes de recharge déjà présentes dans le centre commercial.

Ce parc de recharge ne s’adresse pas uniquement aux conducteurs de Tesla. Les conducteurs d’autres voitures électriques équipées d’une prise CCS peuvent également utiliser les bornes de recharge rapide. Westland Shopping répond ainsi à la demande croissante en infrastructures de recharge rapide à proximité des lieux très fréquentés.

Avec ce nouveau site de recharge, le centre souhaite renforcer son rôle de pôle de mobilité tout en augmentant la durée de séjour des visiteurs. En 2025, Westland Shopping a accueilli 6,8 millions de visiteurs et compte 110 magasins, ainsi que des établissements de restauration et des espaces de loisirs tels que des restaurants, un centre de remise en forme et un bowling. Pour le centre commercial, cet investissement s’inscrit également dans une stratégie de développement durable plus large : Westland Shopping avait déjà obtenu la certification BREEAM Excellent.