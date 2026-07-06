Bernard Arnault (LVMH) doit payer 22,5 millions d’euros d’arriérés d’impôts

Bernard Arnault, président-directeur général du groupe de luxe LVMH, doit s’acquitter, avec son épouse, de près de 22,5 millions d’euros d’arriérés d’impôts. La Cour administrative d’appel de Paris a annulé une décision antérieure qui avait largement exonéré le couple.

Impôts impayés

La décision porte sur des avis d’imposition couvrant la période de 2010 à 2015. L’administration fiscale française réclame 12,96 millions d’euros au titre de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales, des majorations et des intérêts de retard pour l’année fiscale 2010. Par ailleurs, le couple doit s’acquitter de 9,5 millions d’euros supplémentaires au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2012 à 2015.