[Analyse] Le partage des données dans la distribution : tout le monde le souhaite, mais personne n’ose faire le premier pas

Les détaillants, les fabricants et les grossistes se rendent compte que le partage des données est source de profits. Pourtant, la collaboration reste souvent bloquée par des fichiers isolés, des tactiques de négociation et la méfiance. C’est ce qui ressort d’un nouveau projet de recherche, fondé sur une analyse documentaire et des entretiens avec des experts du secteur.

Le partage des données reste à sens unique

La conclusion principale est sans appel : le secteur ne manque pas de données, mais de confiance. Les entreprises reconnaissent certes la valeur de la collaboration, mais elles craignent que les informations partagées ne se retournent contre elles. C’est ce qui ressort d’un projet de recherche mené par la Vlerick Business School et Impaqtr sur la collaboration en matière de données dans la chaîne de valeur des « biens de consommation ».