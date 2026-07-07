Pourquoi Bol souhaite proposer de nouveaux services financiers

Bol, la boutique en ligne d’Ahold Delhaize, a obtenu de l’AFM (Autorité des marchés financiers), l’autorité de surveillance néerlandaise, l’autorisation de proposer des services de paiement. Un nouveau modèle économique pour le détaillant ?

« Bol devient un acteur du marché des paiements »

Bol a créé une filiale proposant des solutions de paiement tant aux consommateurs qu’aux partenaires commerciaux. C’est ce qui ressort des offres d’emploi publiées par l’entreprise pour sa branche financière, rapporte le journal économique néerlandais FD. La boutique en ligne a obtenu une autorisation de l’AFM lui permettant de proposer des services financiers. Une telle autorisation est notamment nécessaire pour continuer à proposer le paiement différé (« buy now, pay later »), maintenant que la législation en la matière a été renforcée. D’après l’offre d’emploi, Bol examine si ces licences permettent de proposer de nouveaux services, mais l’entreprise ne donne pas plus de détails à ce sujet.