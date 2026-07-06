Les boutiques de Bol à Rock Werchter : « Ce n’est pas seulement du marketing, c’est aussi du retail physique »

Cette année, une toute nouvelle scène a fait son apparition au festival Rock Werchter : « Het Magazijn », qui a effectivement servi d’entrepôt (et de boutique) pour la plateforme en ligne Bol. « Une opportunité unique de renforcer notre image de marque, mais aussi d’apprendre à connaître nos clients. Nos collaborateurs étaient si nombreux à vouloir y travailler que nous avons dû procéder à un tirage au sort », explique Bram Vromans, Country Lead Belgium.

De Lowlands à Werchter

Le week-end dernier, le pure player Bol s’est soudainement retrouvé avec deux boutiques : un magasin de camping à The Hive et une boutique sur le site du festival Rock Werchter. « Nous voulions faciliter la vie des festivaliers, mais aussi créer une expérience de marque mémorable », explique Bram Vromans. Bol avait déjà testé le concept ces deux dernières années à Lowlands, aux Pays-Bas. Vromans a souhaité l’importer en Belgique. « Le choix s’est porté sur Rock Werchter car on y trouve des visiteurs de tous âges, principalement belges et néerlandais – c’est donc le public cible de Bol. »