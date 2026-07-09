Vinted rejoint un nouvel écosystème publicitaire européen

Vinted est cofondateur de l’European Media Marketplace, un nouveau partenariat réunissant des acteurs des secteurs des médias, des télécommunications, de la distribution et des technologies publicitaires, qui sera lancé dans cinq pays.

Une réponse à la fragmentation des achats médias

Cette nouvelle coalition publicitaire a été lancée le 7 juillet avec un premier groupe de fondateurs : T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin et Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 et Vodafone. Dans un premier temps, la plateforme se concentrera sur le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. D’autres marchés pourraient suivre ultérieurement. Les premières campagnes devraient démarrer en septembre.

Selon ses propres dires, l’European Media Marketplace vise à apporter une réponse à la fragmentation des achats médias et à permettre aux annonceurs de lancer des campagnes sur la télévision connectée, la vidéo, l’affichage, la publicité native et les médias de distribution. L’initiative entend ainsi proposer une alternative aux environnements publicitaires fermés. Les entreprises médiatiques conservent le contrôle de leur inventaire, de leurs données et de leur stratégie commerciale, tandis que les annonceurs peuvent mettre en place des campagnes plus facilement, bénéficier de rapports plus clairs et obtenir de meilleurs résultats.

« Chaque jour, des millions de personnes dans 25 marchés européens utilisent Vinted pour acheter et vendre des vêtements et des biens de consommation d’occasion. Cela nous donne une vision unique de nos membres et de leurs besoins à travers toute l’Europe », explique Satya Vinnakota, directeur de la publicité chez Vinted. « Notre participation en tant que partenaire fondateur à l’European Media Marketplace nous permet de transformer cette connaissance en une valeur mesurable et transparente pour les marques, tout en conservant le contrôle des données de nos membres. »