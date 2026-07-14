Amazon ne permet plus aux comparateurs de prix de suivre les changements de prix

Amazon a demandé à plusieurs comparateurs de prix de ne plus afficher ni traiter les historiques de prix. Cette mesure complique la tâche des consommateurs qui souhaitent suivre l’évolution des prix et vérifier sur quel prix la réduction est appliquée.

Plus d’alertes en cas de baisse de prix

Cette restriction s’applique aux sites web participant au programme Amazon Associates, le programme d’affiliation grâce auquel les partenaires perçoivent une commission lorsqu’ils redirigent des clients vers la boutique en ligne. Amazon confirme avoir demandé à ces partenaires de « veiller à ce que les prix Amazon ne figurent pas dans leurs graphiques de suivi ni dans leurs notifications, conformément à l’accord qu’ils ont signé », selon Tweakers.