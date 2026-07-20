Amende record de 550 millions d’euros infligée à AliExpress pour vente de produits illégaux

L’UE inflige à la plateforme chinoise de vente en ligne AliExpress une amende record de 550 millions d’euros, au motif que le détaillant ne prend pas suffisamment de mesures pour lutter contre la vente de produits illégaux et dangereux.

1 % du chiffre d’affaires

Il s’agit de la plus lourde amende jamais infligée à ce jour en vertu du règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), qui vise à protéger les consommateurs contre les produits dangereux et les pratiques commerciales trompeuses. En mai dernier, Temu s’était déjà vu infliger une amende de 200 millions d’euros pour des motifs similaires, tandis qu’en décembre, X (anciennement Twitter) avait écopé d’une amende de 120 millions d’euros.

Pourtant, cette amende de 550 millions d’euros représente moins de 1 % des 122 milliards d’euros de chiffre d’affaires générés l’année dernière par la société mère Alibaba. L’amende maximale à laquelle AliExpress aurait pu être condamnée aurait été de 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.

Des contrôles faciles à contourner

Selon la Commission européenne, AliExpress ne prend pas suffisamment de mesures contre la vente de produits illégaux, dangereux ou contrefaits. L’entreprise ne dispose pas d’effectifs suffisants pour évaluer les produits. De nombreux produits illégaux ont été mis en avant via les systèmes de recommandation d’AliExpress, et les évaluations internes des risques menées par l’entreprise se sont révélées inefficaces.

Des contrefaçons, des jouets dangereux et des cosmétiques dangereux restaient souvent en ligne pendant des semaines, même lorsqu’ils étaient repérés. Les commerçants vendant des produits illégaux pouvaient continuer à opérer sur la plateforme, même après avoir été sanctionnés. Les vendeurs pouvaient facilement contourner les contrôles.

AliExpress qualifie cette amende de « disproportionnée » et examine les options qui s’offrent à elle. Avec 193 millions d’utilisateurs, la plateforme chinoise est le plus grand détaillant en ligne de l’UE.