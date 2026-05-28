L’UE inflige une lourde amende à Temu pour des infractions graves

La Commission européenne inflige une amende de 200 millions d’euros à Temu . Selon elle, la boutique en ligne chinoise ne fait pas assez pour empêcher la vente de produits illégaux et dangereux en Europe.

« Risque élevé de produits illégaux »

En 2024, la Commission européenne avait ouvert une enquête sur Temu afin de vérifier si la boutique en ligne respectait les règles du règlement sur les services numériques (DSA), à la suite de plaintes concernant des produits illégaux et le caractère addictif de l’application. Des clients mystères ont notamment été déployés dans ce cadre. Sur la base des résultats préliminaires , le commissaire européen à la Justice, Michael McGrath, avait déjà qualifié ces conclusions de « choquantes » l’année dernière .

L’enquête est désormais terminée et les conclusions sont sans appel : il s’avère que les consommateurs courent un risque très élevé de tomber sur des produits illégaux sur Temu. L’entreprise n’est pas en mesure de fournir une réponse satisfaisante à la question de savoir quelles mesures de sécurité elle met en place pour exclure de la plateforme les vendeurs de produits dangereux, nocifs pour la santé et illégaux. Des chargeurs USB et des jouets pour bébés, entre autres, présentaient des risques significatifs pour la sécurité.

L’amende infligée a été calculée en fonction de la nature de l’infraction, de sa durée et de sa gravité en termes d’utilisateurs européens concernés, a ajouté la Commission. Il s’agit de la plus forte amende jamais infligée pour des infractions à la DSA. X s’est vu infliger une amende de 120 millions d’euros en décembre. Temu peut encore faire appel, mais devra de toute façon prendre des mesures énergiques pour se mettre en conformité. La plateforme est active en Europe depuis 2023 et compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs sur le continent.

« Disproportionnée »

« Temu respecte les objectifs de la loi sur les services numériques et la nécessité de règles claires et cohérentes dans l’économie numérique. Nous ne sommes toutefois pas d’accord avec la décision de la Commission européenne et estimons que l’amende est disproportionnée », réagit l’entreprise.

« Cette décision concerne notre première évaluation au titre de la DSA en 2024 et ne reflète pas l’état actuel de nos systèmes. Temu a coopéré de manière constructive avec la Commission tout au long du processus et a depuis pris des mesures supplémentaires pour renforcer l’évaluation des risques, la gestion de la plateforme et la protection des utilisateurs. Nous continuerons à coopérer de bonne foi avec les autorités de régulation et à nous engager en faveur d’une place de marché qui serve de manière responsable les intérêts des consommateurs, des entreprises et des communautés. Nous étudions attentivement cette décision et examinons toutes les options disponibles. »