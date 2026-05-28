Un nouveau propriétaire pour l’ambitieuse Flying Tiger Copenhagen

Le fonds d’investissement britannique Modella Capital rachète Flying Tiger Copenhagen. Le détaillant danois, présent dans 44 pays, disposerait ainsi des moyens nécessaires pour ouvrir plus de 700 magasins supplémentaires d’ici 2030.

La direction reste en place

Après une restructuration en 2025, Flying Tiger Copenhagen, qui était aux prises avec un endettement historique, était passé entre les mains des banques Danske Bank et Nordea. Celles-ci cèdent désormais leur participation à Modella, qui avait déjà racheté WH Smith (devenu TG Jones) et les magasins britanniques de la société Claire’s, en faillite.