[Interview] « TikTok Shop apporte la magie du shopping sur votre smartphone »

Le lancement de TikTok Shop en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne et en Autriche ouvre de nouvelles perspectives pour les vendeurs et les influenceurs, qui réalisent parfois déjà des chiffres d’affaires vertigineux sur ces marchés plus matures, là où naissent les tendances.

« E-commerce de découverte »

À partir du 15 juin, TikTok Shop s’étendra progressivement à trois nouveaux pays : la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne. Il faudra environ trois semaines avant que tous les utilisateurs puissent voir la boutique dans l’application, explique Danielle Caesar-Gordon, responsable de la communication pour TikTok Shop en Europe, lors d’un entretien avec RetailDetail. En Autriche, un lancement limité aura lieu en parallèle, uniquement sur invitation. Il ne fait aucun doute que ce lancement marque le début d’une nouvelle ère pour les acheteurs et les vendeurs.