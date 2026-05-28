TikTok Shop débarque en juin en Belgique et aux Pays-Bas

À partir du 15 juin, TikTok Shop sera lancé sur quatre nouveaux marchés européens : la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et l’Autriche. Pour les entreprises et les consommateurs, ce lancement marque le début d’une nouvelle ère, avec une expérience d’achat et de vente fondamentalement différente de celle du commerce électronique traditionnel ou du commerce social.

Des chiffres d’affaires impressionnants

Le lancement était attendu depuis un certain temps déjà, après la publication d’offres d’emploi pour des collaborateurs parlant couramment le polonais ou le néerlandais. ByteDance confirme désormais que l’application de shopping sera bel et bien lancée sur quatre nouveaux marchés européens. TikTok Shop est déjà actif au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Allemagne, en France et en Italie, entre autres, et compte désormais plus de 100 000 vendeurs locaux enregistrés, dont certains réalisent des chiffres d’affaires impressionnants.

Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les entrepreneurs dans ces nouveaux pays. Ils pourront s’inscrire à partir du 1er juin. Pour savoir comment fonctionne exactement TikTok Shop, en quoi l’application se distingue des autres canaux et ce à quoi les vendeurs, les influenceurs et les acheteurs peuvent s’attendre, vous pouvez lire une interview détaillée de l’entreprise à la suite de cette annonce.

Découvrez ici l’interview complète sur le lancement de TikTok Shop en Belgique et aux Pays-Bas.