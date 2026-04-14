TikTok Shop s’étend en Europe : le Benelux suivra bientôt

La plateforme de commerce électronique TikTok Shop s’apprête à conquérir trois nouveaux marchés : d’après des offres d’emploi, son lancement en Pologne, aux Pays-Bas et en Belgique est imminent. Le phénomène du « social shopping » sera ainsi bientôt présent dans neuf pays européens.

Priorité à la Pologne, aux Pays-Bas, à la Belgique et à la Scandinavie

Le live shopping et le social commerce sont-ils en passe de connaître leur percée définitive en Europe ? Après un faux départ au Royaume-Uni, ByteDance, propriétaire de TikTok, avait mis fin à ses activités européennes en 2022, estimant que les consommateurs n’étaient pas prêts. Mais peu de temps après, un relancement a tout de même eu lieu, d’abord au Royaume-Uni, puis en Espagne, en Irlande, et l’année dernière également en Allemagne, en France et en Italie.

On s’attendait alors à ce que TikTok Shop arrive rapidement au Benelux. Ce sera le cas très prochainement, comme le révèlent des offres d’emploi pour des collaborateurs parlant couramment le polonais ou le néerlandais, chargés de mener des études de marché « axées sur la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique et les pays scandinaves ». Des captures d’écran montrent que les environnements de vente en ligne ont déjà été mis en place, mais ne sont pas encore en ligne, selon le site web Ecommerce News.

Une expérience d’achat fluide

TikTok Shop cible principalement les jeunes générations. Les utilisateurs peuvent cliquer sur un produit dans une vidéo qui apparaît dans leur fil d’actualité personnel, l’ajouter à leur panier et passer à la caisse, le tout sans interrompre leur défilement ni quitter l’application. Le shopping devient ainsi encore plus intuitif, personnalisé et fluide.

Le concept ne fait pas l’unanimité. De nombreux détaillants voient ce nouveau venu comme une menace. Les observateurs s’inquiètent également de la surconsommation et de la santé mentale chez les jeunes. De plus, des questions subsistent concernant les données des utilisateurs – même si TikTok promet de respecter les règles européennes – et concernant l’offre, qui pourrait comporter des contrefaçons, voire des produits dangereux.