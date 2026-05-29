Le groupe d’e-commerce Otto double ses bénéfices malgré un chiffre d’affaires en baisse

Le groupe Otto a clôturé le dernier exercice avec un bénéfice qui a presque doublé, bien que le chiffre d’affaires ait reculé sans About You. Malgré la faiblesse de la confiance des consommateurs, la directrice générale Petra Scharner-Wolff qualifie de « réussie » cette année qui s’est achevée fin février.

Un marché de la mode en perte de vitesse

Le chiffre d’affaires du groupe a reculé de 7,4 % pour s’établir à 13,8 milliards d’euros, principalement en raison de la vente de la filiale About You à son concurrent Zalando, finalisée en juillet 2025. La marque de vêtements Bonprix a également affiché des performances en baisse, en raison d’une confiance des consommateurs modérée et d’une concurrence croissante.

Le bénéfice avant intérêts et impôts a néanmoins augmenté, passant de 276 à 641 millions d’euros. Après impôts, il restait 312 millions d’euros. Scharner-Wolff, qui a pris la tête du groupe en mars de l’année dernière, attribue cette hausse des bénéfices à la croissance de la plateforme otto.de, à la contribution du prestataire de services financiers rentable Eos et à des réductions de coûts. Même si Eos est actuellement dans le collimateur des associations de consommateurs.